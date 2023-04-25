Інструменти дієвого маркетингу під час війни на MRKTNG MRTH
Ви маркетолог, від якого чекають крутих результатів з дуже обмеженим бюджетом? Власник бізнесу, що прагне якісно оптимізувати маркетинг-ресурси, не втративши у якості? Комунікаційник чи PR-фахівець, який лягає спати з думкою про те, як донести меседж до аудиторії, аби він був сприйнятий однозначно і не викликав репутаційного скандалу?
Отримайте відповіді на головні питання щодо маркетинг-планування, комунікації та просування бренду у воєнний час 25 травня на MRKTNG MRTH!
Понад 15+ топових маркетинг-фахівців України зберуться у Unit City та поділяться дієвими маркетинг-інструментами, перевіреними воєнним часом.
Дізнатися більше: https://mrktng.mmr.ua/
Серед спікерів:
- Олександр Тарасов, бренд-директор FAVBET;
- Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній "Нова пошта";
- Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine;
- Володимир Соболев, CMO "Ковальська";
- Растислав Ріго, Head of Brand Сosmolot;
- Ігор Блистів, директор з маркетингу та інновацій Kormotech;
- Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ;
- Марія Назаренко, маркетинг- та e-commerce директорка COMFY;
- Ігор Фінашкін, засновник та креативний директор I AM IDEA;
- Катерина Ковалюк, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech;
- Роберт Лі, автор і лектор курсів з інвестицій навчального центру "Біржовий університет";
- Віктор Іванченко, директор департаменту стратегічної аналітики та розвитку "Мегаполіс"
та ще 5+ маркетинг-фахівців.
Поговоримо про:
- Збереження ефективності маркетингових кампаній за скороченого фінансового ресурсу.
- Інструменти проривних колаборацій, що привертають увагу не лише української, а й міжнародної спільноти.
- Які маркетингові та комунікаційні канали допоможуть запустити продукт на новому ринку.
- Побудову комунікації, в основі якої важливі меседжі сьогодення: цінності, сила духу, взаємопідтримка, хоробрість.
- Як бізнесу взяти максимум користі від штучного інтелекту.
- Головні трансформації креативу під час війни: як не потрапити до репутаційного скандалу.
- Ситуативний маркетинг — нова норма для українських брендів: як виділитися у нескінченній кількості креативів, що генерують бізнеси.
Та інші важливі теми, що на порядку денному кожного українського бізнесу!
Окрім практичного контенту від спікерів, на учасників чекає нагородження X-RAY Marketing Awards. Головне видання про маркетинг та креатив MMR відзначить найкращі маркетингові проєкти 2022 року.
Зареєструватися: https://mrktng.mmr.ua/
Долучайтеся до MRKTNG MRTH та оновіть маркетинг-стратегію згідно з вимогами нового часу!
Технологічний партнер — Favbet.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.17
-
EUR
Купівля 41.05Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе