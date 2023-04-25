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Інструменти дієвого маркетингу під час війни на MRKTNG MRTH

25 квітня, 2023 вiвторок
15:14
Новини

Ви маркетолог, від якого чекають крутих результатів з дуже обмеженим бюджетом? Власник бізнесу, що прагне якісно оптимізувати маркетинг-ресурси, не втративши у якості? Комунікаційник чи PR-фахівець, який лягає спати з думкою про те, як донести меседж до аудиторії, аби він був сприйнятий однозначно і не викликав репутаційного скандалу?

Отримайте відповіді на головні питання щодо маркетинг-планування, комунікації та просування бренду у воєнний час 25 травня на MRKTNG MRTH!

Понад 15+ топових маркетинг-фахівців України зберуться у Unit City та поділяться дієвими маркетинг-інструментами, перевіреними воєнним часом.

Дізнатися більше: https://mrktng.mmr.ua/

Серед спікерів:

  • Олександр Тарасов, бренд-директор  FAVBET;
  • Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній "Нова пошта";
  • Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine;
  • Володимир Соболев, CMO "Ковальська";
  • Растислав Ріго, Head of Brand Сosmolot;
  • Ігор Блистів, директор з маркетингу та інновацій Kormotech;
  • Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ;
  • Марія Назаренко, маркетинг- та e-commerce директорка COMFY;
  • Ігор Фінашкін, засновник та креативний директор I AM IDEA;
  • Катерина Ковалюк, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech;
  • Роберт Лі, автор і лектор курсів з інвестицій навчального центру "Біржовий університет";
  • Віктор Іванченко, директор департаменту стратегічної аналітики та розвитку "Мегаполіс"

та ще 5+ маркетинг-фахівців.

Поговоримо про:

  • Збереження ефективності маркетингових кампаній за скороченого фінансового ресурсу.
  • Інструменти проривних колаборацій, що привертають увагу не лише української, а й міжнародної спільноти.
  • Які маркетингові та комунікаційні канали допоможуть запустити продукт на новому ринку.
  • Побудову комунікації, в основі якої важливі меседжі сьогодення: цінності, сила духу, взаємопідтримка, хоробрість.
  • Як бізнесу взяти максимум користі від штучного інтелекту.
  • Головні трансформації креативу під час війни: як не потрапити до репутаційного скандалу.
  • Ситуативний маркетинг — нова норма для українських брендів: як виділитися у нескінченній кількості креативів, що генерують бізнеси.

Та інші важливі теми, що на порядку денному кожного українського бізнесу!

Окрім практичного контенту від спікерів, на учасників чекає нагородження X-RAY Marketing Awards. Головне видання про маркетинг та креатив MMR відзначить найкращі маркетингові проєкти 2022 року.

Зареєструватися: https://mrktng.mmr.ua/  

Долучайтеся до MRKTNG MRTH та оновіть маркетинг-стратегію згідно з вимогами нового часу!

Технологічний партнер — Favbet.

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