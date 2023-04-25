Інструменти дієвого маркетингу під час війни на MRKTNG MRTH

Отримайте відповіді на головні питання щодо маркетинг-планування, комунікації та просування бренду у воєнний час 25 травня на MRKTNG MRTH!

Понад 15+ топових маркетинг-фахівців України зберуться у Unit City та поділяться дієвими маркетинг-інструментами, перевіреними воєнним часом.

Дізнатися більше: https://mrktng.mmr.ua/

Серед спікерів:

Олександр Тарасов, бренд-директор FAVBET;

Олена Плахова, директор з управління репутацією групи компаній "Нова пошта";

Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine;

Володимир Соболев, CMO "Ковальська";

Растислав Ріго, Head of Brand Сosmolot;

Ігор Блистів, директор з маркетингу та інновацій Kormotech;

Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ;

Марія Назаренко, маркетинг- та e-commerce директорка COMFY;

Ігор Фінашкін, засновник та креативний директор I AM IDEA;

Катерина Ковалюк, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech;

Роберт Лі, автор і лектор курсів з інвестицій навчального центру "Біржовий університет";

Віктор Іванченко, директор департаменту стратегічної аналітики та розвитку "Мегаполіс"

та ще 5+ маркетинг-фахівців.

Поговоримо про:

Збереження ефективності маркетингових кампаній за скороченого фінансового ресурсу.

Інструменти проривних колаборацій, що привертають увагу не лише української, а й міжнародної спільноти.

Які маркетингові та комунікаційні канали допоможуть запустити продукт на новому ринку.

Побудову комунікації, в основі якої важливі меседжі сьогодення: цінності, сила духу, взаємопідтримка, хоробрість.

Як бізнесу взяти максимум користі від штучного інтелекту.

Головні трансформації креативу під час війни: як не потрапити до репутаційного скандалу.

Ситуативний маркетинг — нова норма для українських брендів: як виділитися у нескінченній кількості креативів, що генерують бізнеси.

Та інші важливі теми, що на порядку денному кожного українського бізнесу!

Окрім практичного контенту від спікерів, на учасників чекає нагородження X-RAY Marketing Awards. Головне видання про маркетинг та креатив MMR відзначить найкращі маркетингові проєкти 2022 року.

Зареєструватися: https://mrktng.mmr.ua/

Долучайтеся до MRKTNG MRTH та оновіть маркетинг-стратегію згідно з вимогами нового часу!

Технологічний партнер — Favbet.