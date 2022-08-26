Інтенсивність боїв не зменшилася, але ЗСУ героїчно стримують просування росіян, - військовий експерт Катков

Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Інтенсивність бойових зіткнень не зменшилася - та сама. Але якщо поглянути на лінію фронту за останні півтора місяця, то просування армії Росії незначні. Тобто наші Збройні сили завдяки своїй героїчній мужності та західній підтримці знайшли механізм, аби унеможливити просування російських загарбників", - зазначив Катков.

Військовий експерт додав, що ЗСУ завдають росіянам непоправних втрат, але ціна стримування ворога є високою.

"За кожен метр української землі ворог платить страшну ціну, але варто враховувати, що й ми зазнаємо втрат. Тому мінімальне просування росіян, а місцями й успішні контратаки ЗСУ - це виключно через те, що наші бійці виконують свої задачі вкрай мужньо. Навіть в умовах, коли Росія має перевагу як в артилерії, так і бронетехніці й авіації", - зауважив Олег Катков.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 серпня орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 46 250 рашистів, 1936 танків, 1040 артилерійських систем і 834 БПЛА.

26 серпня полковник СБУ Роман Костенко в етері Еспресо розповів, що відступ росіян із Херсона означатиме для Путіна втрату авторитету.

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