Інтенсивність ракетних ударів знизилась, триває підготовка додаткових підрозділів та перегрупування сил ворога, - Генштаб ЗСУ

Про це у вечірньому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась.

Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення "добровольчих" батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.

На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено.

На Поліському напрямку. Окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Республіки Білорусь. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК "Іскандер". Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, що мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію Російської Федерації.

Триває виведення до Російської Федерації (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних Сил України та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли.

Сили оборони України продовжують боронити нашу землю, поступово звільняють окуповані території, завдаючи ворогу суттєвих втрат.

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