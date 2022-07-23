Інженери ЗСУ показали, як працюють на замінованих ворогом територіях
Одеські сапери відпрацьовують потенційно небезпечні ділянки, де перебували російські війська
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Військові інженери із Одеси продемонстрували, як знешкоджують ворожі міни і снаряди, які противник залишив на тимчасово окупованих територіях.
"До цього треба підходити з розумом і з холодним розрахунком. Не гнатися, дивитись під ноги, прислуховуватись до кожного сигналу і звуку, якщо йдеш з міношукачем", – каже військовослужбовець Ярослав.
- Додамо, 23 червня рятувальники вилучили і знешкодили авіабомбу, яка застрягла в даху харківської багатоповерхівки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.71
-
EUR
Купівля 37.91Продаж 39.23
- Актуальне
- Важливе