Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Військові інженери із Одеси продемонстрували, як знешкоджують ворожі міни і снаряди, які противник залишив на тимчасово окупованих територіях.

"До цього треба підходити з розумом і з холодним розрахунком. Не гнатися, дивитись під ноги, прислуховуватись до кожного сигналу і звуку, якщо йдеш з міношукачем", – каже військовослужбовець Ярослав.

Додамо, 23 червня рятувальники вилучили і знешкодили авіабомбу, яка застрягла в даху харківської багатоповерхівки.