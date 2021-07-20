iPhone 13 отримає функцію завжди увімкненого екрану, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg, передає "УНІАН".



За інформацією редактора видання Марка Гурмана, iPhone 13 слідом за "розумним" годинником Apple Watch Series 5, отримає режим завжди увімкненого екрану (дисплей always on).

Нова функція дозволить користувачам дізнаватися час, погоду і отримувати низку повідомлень від додатків без необхідності розблокувати смартфон.

Новий iPhone отримає більш продуктивний процесор A15 і перероблений дисплей. Крім режиму always on екран буде відрізнятися збільшеною частотою оновлення 120 Гц.

Очікується, що більший за обсягом, ніж в iPhone 12, акумулятор і оптимізоване енергоспоживання збільшать час роботи смартфона без підзарядки.