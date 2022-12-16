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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Іран у рамках військового альянсу з Росією може отримати бойові кораблі

Іран у рамках військового альянсу з Росією може отримати бойові кораблі

16 грудня, 2022 п'ятниця
20:49
війна з Росією Президент Ірану Ібрагім Райсі

Іран у рамках військового альянсу з Росією просить у Росії бойові кораблі та допомогу у розширенні можливостей своїх ВМС

Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на ізраїльські джерела.

Тегеран розвиває як ядерну і ракетну програму, а й програму значного збільшення свого флоту.

На першому етапі Іран хоче придбати російські кораблі, а згодом залучити російських фахівців для розвитку своїх програм ВМС. Щоправда, завдання ускладнюється тим, що у Тегерана ресурси зовсім не безмежні, і інвестиції у військовий флот означають скорочення вкладень у ракетну програму.

Адмірал Еліезер Маром, колишній командувач ВМС Ізраїлю, сказав, що Іран розраховував на допомогу Китаю у створенні флоту, але Пекін відмовився ділитися технологіями. Війна в Україні дала Тегерану можливість звернутися з таким самим проханням до Росії.

  • Нагадаємо, 9 грудня джерела в адміністрації США повідомили, що Росія в обмін на дрони надає Ірану літаки, гелікоптери та системи ППО.
  • Росія пообіцяла Ірану, в обмін на балістичні ракети, вивести військову підтримку Тегерана на безпрецедентний рівень.

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Росія
Іран
Військові новини
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