Іран у рамках військового альянсу з Росією може отримати бойові кораблі
Іран у рамках військового альянсу з Росією просить у Росії бойові кораблі та допомогу у розширенні можливостей своїх ВМС
Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на ізраїльські джерела.
Тегеран розвиває як ядерну і ракетну програму, а й програму значного збільшення свого флоту.
На першому етапі Іран хоче придбати російські кораблі, а згодом залучити російських фахівців для розвитку своїх програм ВМС. Щоправда, завдання ускладнюється тим, що у Тегерана ресурси зовсім не безмежні, і інвестиції у військовий флот означають скорочення вкладень у ракетну програму.
Адмірал Еліезер Маром, колишній командувач ВМС Ізраїлю, сказав, що Іран розраховував на допомогу Китаю у створенні флоту, але Пекін відмовився ділитися технологіями. Війна в Україні дала Тегерану можливість звернутися з таким самим проханням до Росії.
- Нагадаємо, 9 грудня джерела в адміністрації США повідомили, що Росія в обмін на дрони надає Ірану літаки, гелікоптери та системи ППО.
- Росія пообіцяла Ірану, в обмін на балістичні ракети, вивести військову підтримку Тегерана на безпрецедентний рівень.
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