Ірина Федишин - цікаві факти з життя артистки
Ірина Човник (Федишин) - українська співачка, яка працює у жанрі попмузики, народилась у творчій родині 1 лютого 1987 року в місті Львів
Життя, як музика
У зовсім юному віці мала Іринка вирішила музикувати й поступила в музичну школу. Її одразу прийняли до четвертого класу. Школу закінчила на відмінно. Змалку й дотепер - усе життя Ірини Федишин пов'язане з музикою. Попри здобуту економічну освіту, дівчина не пропускала приватні уроки з навчалася вокалу та музики. Ірина Федишин систематично брала участь у різноманітних конкурсах і фестивалях. Як результат – завжди здобувала призи. У 2005 р. співачка виступила в півфіналі нац. конкурсу Євробачення. У 2006 та 2009 рр. Ірина була запрошена до участі в концертній програмі "Шлягер року".
Голос країни
У 2018 році співачка взяла участь у 8-му сезоні "Голосу країни" (пісенний конкурс в Україні, - Ред.). На сліпих прослуховуваннях виконала власну пісню "Малесенькі долоньки". До неї одразу повернулися крісла всіх 4-х тренерів. Федишин обрала команду Джамали. Під час вокальних боїв заспівала пісню "Ти забув про мене" відомого гурту "Vivienne Mort".
Та на сам кінець, виконавши у нокаутах пісню Ірини Білик - "Вибачай", Ірина Федишин не потрапила в етап прямих ефірів.
Скандали
Від України Ірина Федишин була членом журі на пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Результат роботи журі викликав скандал в Україні через низькі бали, виставлені литовському й польському виконавцям. Ірина Федишин не приховує, що спосіб життя спільнот ЛГБТ вважає великим гріхом. Ірина розповіла, що на "Євробаченні" були присутні у великій кількості представники ЛГБТ-спільнот. Через це їй було важко, але вона "абстрагувалась".
Волонтерство
Ірина Федишин разом зі своїми дітками плете маскувальні сітки на фронт. У своєму Instagram артистка показала цей процес.
Співачка активно їздить з концертами по Україні та закордон, щоб збирати кошти на допомогу ЗСУ.
"На суму, 16 600 €, передану мені від організаторів благодійного заходу, придбано: швидку допомогу, два позашляховики, квадрокоптер та 5 генераторів", - розповіла співачка на своїй сторінці в Інстаграм.
"56-й і 57-й автомобілі відправлено до ЗСУ. Цього разу за зібрані кошти з концерту у Жироні / Sant Gregori вдалося придбати дві автівки. Одна із них передана для евакуації поранених і допомоги на Донецькому напрямку 103 ТРО, інша відправлена на частину А 3137, також Донецький напрямок.Захисні шоломи найвищого класу захисту, які відправили по запитах. За частину коштів вдалося відремонтувати 2 автомобілі для військових з Курахова та Авдіївки.
Вдячна всім, хто не втомлюється наближати нашу Перемогу", - повідомляє на своїй сторінці в Інстаграм співачка.
Пісні після 24 лютого 2022 року
"Розстріляна весна (БУЧА)" (2022).
Ірина Федишин присвятила цю пісню постраждалим від окупації в Бучі.
Я живий (2022)
"Усім тим, хто бореться за Україну, хто у полоні присвячується. Без вас не було б нічого. Чекаємо від вас кожного дня слів "Я живий", - написала Ірина на своєму офіційному Ютюб-каналі.
Текст пісні "Я живий" чіпляє за душу кожного українця. Адже сьогодні ці слова – найдорожчі для кожного українця.
Я придумала тебе задовго до,
Ти до мене залишив свої сліди,
Я тебе люблю сьогодні, як ніхто!
Я тебе кохаю завтра і завжди!
Моє море хвилювалось не раз,
Твоє небо не виднілось із-за хмар,
Ми зустрілись в нетакий для щастя час,
Але ця любов дана, як вищий дар!
Приспів:
Напиши лише два слова: Я живий!
На душі мені від цього так тепліше!
Напиши лише два слова: Я живий!
Так мало слів, та скільки в них любові!
Не ховай за війною почуттів,
Я чекаю - завтра буде день новий!
І почнеться ранок з найдорожчих слів,
Ти мені напишеш знову, що живий!
Моє море хвилювалось не раз,
Твоє небо не виднілось із-за хмар,
Ми зустрілись в нетакий для щастя час,
Але ця любов дана, як вищий дар!
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