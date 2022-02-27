Існує загроза бомбардування воєнних аеродромів в Полтаві і Миргороді, - мер

Про це він написав у Telegram.



"Існує загроза бомбардування полтавського воєнного аеродрому та миргородського воєнного аеродрому", - зазначив Мамай.





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