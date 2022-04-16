Іспити вступної кампанії-2022 можна буде скласти у Європі, - Шкарлет
Українські абітурієнти у країнах Європи можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання
Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УП.Життя
"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він відбуватиметься у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", - зазначив він.
Міністр додав, що більшість закладів в Україні продовжують дистанційне навчання.
Нагадаємо, в Україні скасовано ДПА та спрощено процедуру проведення ЗНО для вступників 2022
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