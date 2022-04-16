Іспити вступної кампанії-2022 можна буде скласти у Європі, - Шкарлет

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УП.Життя

"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він відбуватиметься у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", - зазначив він.



Міністр додав, що більшість закладів в Україні продовжують дистанційне навчання.



Нагадаємо, в Україні скасовано ДПА та спрощено процедуру проведення ЗНО для вступників 2022