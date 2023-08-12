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Історичне падіння: вартість долара у Росії сягнула 100 рублів

12 серпня, 2023 субота
03:16
Новини рубль

Російська валюта продовжує падіння і станом на ніч 12 серпня один долар коштує 100 рублів, що є історичним мінімумом для рубля

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Google Фінанси.

Вранці 11 серпня рубль досяг нового антирекорду. На торгах Московської біржі курс долара становив 98, 38 рубля, однак потім валюта продовжила падіння рівно до 100 рублів. Євро на момент публікації коштує 109,64 рубля.

З початку 2023 року курс долара в РФ виріс на понад 38%, тоді як євро - на 42%. За версією Bloomberg, російська валюта потрапила до трійки найслабших валют світу разом із турецькою лірою та аргентинським песо.

рубль валюта

Фото: з відкритих джерел

 

  • Нагадаємо, 29 червня російський рубль обвалився стосовно долара до мінімуму у березні 2022 року через страх внутрішньополітичного ризику після невдалого заколоту.
  • А станом на 7 серпня курс долара на Московській біржі перевищив позначку в 97 рублів вперше з 25 березня 2022 року.
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