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Історичний центр Венеції частково пішов під воду

2 серпня, 2023 середа
19:09
Новини Історичний центр Венеції частково пішов під воду

Площа Святого Марка в історичному центрі Венеції частково пішла під воду

Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, піковий рівень води в історичному центрі Венеції сягнув одного метра. Востаннє приплив такого рівня посеред літа спостерігали 30 серпня 2020 року і 28 серпня 1995 року.

Базиліка Святого Марка залишилася непідтопленою завдяки скляному захисту, який нещодавно встановили. 

  • Згідно зі звітом ЮНЕСКО, культовому італійському місту загрожує "незворотна" шкода від надмірного туризму, надмірної забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.
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