Історичний центр Венеції частково пішов під воду

Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, піковий рівень води в історичному центрі Венеції сягнув одного метра. Востаннє приплив такого рівня посеред літа спостерігали 30 серпня 2020 року і 28 серпня 1995 року.

Базиліка Святого Марка залишилася непідтопленою завдяки скляному захисту, який нещодавно встановили.