Історичний центр Венеції частково пішов під воду
Площа Святого Марка в історичному центрі Венеції частково пішла під воду
Про це повідомляє La Repubblica.
За інформацією джерела, піковий рівень води в історичному центрі Венеції сягнув одного метра. Востаннє приплив такого рівня посеред літа спостерігали 30 серпня 2020 року і 28 серпня 1995 року.
Базиліка Святого Марка залишилася непідтопленою завдяки скляному захисту, який нещодавно встановили.
- Згідно зі звітом ЮНЕСКО, культовому італійському місту загрожує "незворотна" шкода від надмірного туризму, надмірної забудови та підвищення рівня моря через зміну клімату.
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