“Історії війни”, 18:00. Ефект накопичення ракетного терору не діє. Росію чекає трибунал

Вадим Васильчук, батько 3 дітей, ніколи не стояв осторонь доленосних викликів нашої країни. Він мітингував проти ухвалення катастрофічних для української безпеки Харківських угод, був активним борцем часів Помаранчевої революції та Євромайдану, відомий як ініціатор та організатор акцій “Живий ланцюг Соборності”, фестивалю “Гайдамака”. З початком нашестя російських загарбників Вадим Васильчук із позивним “Гамалія” став на захист столиці як офіцер 128 батальйону окремої бригади територіальної оборони міста Києва. Після вигнання росіян з Київщини його підрозділ вирушив нищити ворога на гарячу Харківщину.

Наскільки сильно українці люблять і чекають ЗСУ, а росіяни бояться наших військових та чому хочуть у них навчитися, чому ефект накопичення ракетних атак і геноцидного терору не спрацює, якого відкоша отримає ворог, якщо спробує сунутися на Київ з Білорусі, які резервні сценарії готувати киянам, а також про те, як Вадим Васильчук встигає тримати й справжній, і політичний фронт та про що мріє після перемоги говоримо із ним у програмі “Історії війни” на “Еспресо” сьогодні о 18.00. Бійці, які надихають, вражають і вселяють віру у перемогу! Не проґавте!

Переглядати ефір та коментувати можна за посиланням:

“Історії війни” з Іриною Узловою - авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги