Оксана Погомій усі дні, проведені в окупації російських загарбників, неухильно вірила та мужньо чекала українських військових, яких завжди називала Богами, і невпинно допомагала тим, хто разом із нею переживав смутні часи ходи ворожих чобіт по місту, вона ні на мить не сумнівалася, що Херсон завжди був і буде українським.

"Будьте мені живими" – ці слова ми завжди чекали побачити у постах пані Оксани під час окупації. І щасливі були переглядати її відео, в яких інформувала про ситуацію в місті, настрої людей, підіймала бойовий дух. Зараз Оксана Погомій працює над відновленням міста, допомагає тим, хто цього потребує, і вже замислюється над розбудовою культурного українського простору у Херсоні та навіть починає реалізовувати цю ідею.

Як почалася війна для Оксани Погомій, що давало їй беззаперечну надію побачити українських воїнів у місті і яким воно було – життя під пильним наглядом ворога – говоримо із пані Оксаною в програмі «Історії війни» на "Еспресо" сьогодні о 18:00. Люди, які наближають нашу перемогу і своєю роботою та позицією демонструють: ворогу в Україні – не місце! Не пропустіть!

"Історії війни" з Іриною Узловою - авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги