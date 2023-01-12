"Історії війни. Окупація" із Іриною Узловою сьогодні о 18:00. Героїня - Оксана Погомій
Сьогодні о 18:00 в ефірі YouTube телеканалу "Еспресо" героїня програми «Історії війни» з ведучою Іриною Узловою – Оксана Погомій, волонтерка, активістка, голова Херсонського осередку громадської організації "Справа Громад", депутатка Херсонської міської ради
Оксана Погомій усі дні, проведені в окупації російських загарбників, неухильно вірила та мужньо чекала українських військових, яких завжди називала Богами, і невпинно допомагала тим, хто разом із нею переживав смутні часи ходи ворожих чобіт по місту, вона ні на мить не сумнівалася, що Херсон завжди був і буде українським.
"Будьте мені живими" – ці слова ми завжди чекали побачити у постах пані Оксани під час окупації. І щасливі були переглядати її відео, в яких інформувала про ситуацію в місті, настрої людей, підіймала бойовий дух. Зараз Оксана Погомій працює над відновленням міста, допомагає тим, хто цього потребує, і вже замислюється над розбудовою культурного українського простору у Херсоні та навіть починає реалізовувати цю ідею.
Як почалася війна для Оксани Погомій, що давало їй беззаперечну надію побачити українських воїнів у місті і яким воно було – життя під пильним наглядом ворога – говоримо із пані Оксаною в програмі «Історії війни» на "Еспресо" сьогодні о 18:00. Люди, які наближають нашу перемогу і своєю роботою та позицією демонструють: ворогу в Україні – не місце! Не пропустіть!
"Історії війни" з Іриною Узловою - авторська програма – цикл інтерв’ю із військовослужбовцями: відомими людьми, публічними діячами, політиками, лідерами громадської думки, активістами, які із початком повномасштабної війни змінили свою звичну діяльність і пішли добровольцями на фронт, аби зі зброєю в руках захищати українську землю від ворога і наближати Україну до перемоги
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