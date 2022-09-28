Історії військового хірурга, полоненої розвідниці та трагедія MH17. Оголошено фільми-номінанти на премію "Кіноколо"
Стрічки "Памфір", "Клондайк", "Бачення метелика" та "Відблиск" стали лідерами за кількістю номінацій національної премії кінокритиків "Кіноколо"
Про це йдеться у листі пресслужби Київського тижня критики, який є у розпорядженні Еспресо.TV.
Пʼята національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила претендентів на отримання нагород у 2022 році. Переможців оголосять на церемонії нагородження у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" 20 жовтня, який триватиме до 26 жовтня в кінотеатрі "Жовтень".
Фільм "Памфір" наразі є фаворитом. Це історія про хорошого сім’янина, якому доводиться звернути з чесного шляху заради своєї родини. Коли його син влаштовує підпал в молитовному домі, Памфір змушений відновити зв'язок зі своїм неспокійним минулим. Прем’єра стрічки відбулась у травні 2022 року в рамках програми "Двотижневик режисерів" Каннського міжнародного кінофестивалю.
"Клондайк" Марини Ер Горбач, що отримав 5 номінацій, розповідає історію родини, що трапилась у липні 2014 року на Донбасі. Подружжя готується стати батьками. Постійно сперечаючись, чоловік і брат дружини прагнуть евакуювати вагітну жінку. Утім вона відмовляється їхати, навіть коли село захоплюють озброєні угруповання. У цей же період у небі над ними збивають "боїнг" рейсу MH17. Фільм Марини Ер Горбач цього року побореться за "Оскар" від України.
"Бачення метелика" режисера Максима Наконечного також має 5 номінацій. Це страшна історія сили і боротьби аеророзвідниці добровольчого батальйону з позивним "Метелик". Жінку-воїна обміняли після 2 місяців полону. Коли вона дізнається, що вагітна від зґвалтування своїм наглядачем, починається її складний шлях у новому світі. Світі, де потрібно рятувати себе і дитину, адже суспільство не здатне прийняти їх обох та ціну, яку доведеться заплатити за рятунок.
4 номінації у картини Валентина Васяновича "Відблиск". Стрічка розповідає про військового хірурга Сергія, який потрапляє в полон росіян під час загарбницької війни Росії проти України. Згодом його звільняють з полону, і Сергій пробує знайти сенс життя шляхом відбудування відносин з колишньою дружиною та їхньою дочкою.
Повний список номінантів:
Найкращий повнометражний ігровий фільм
"Бачення метелика", реж. Максим Наконечний;
"Відблиск", реж. Валентин Васянович;
"Клондайк", реж. Марина Ер Горбач;
"Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.
Найкращий короткометражний ігровий фільм
"Джорданʼ96", реж. Катерина Лесик;
"Згасаюче світло", реж. Іван Орленко;
"Лалібела", реж. Анна Морозова;
"Ти в порядку?", реж. Наталка Ворожбит.
Найкращий документальний фільм
"Літургія протитанкових перешкод", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
"Нескінченність за Флоріаном", реж. Олексій Радинський;
"Терикони", реж. Тарас Томенко;
"Щоденник нареченої Христа", реж. Марта Смеречинська.
Найкращий анімаційний фільм
"Гибкий Чаплинъ: Аспект", реж. Оксана Курмаз;
"ДИВНІ - Ходять лісом", реж. Роман Дзвонковський;
"МИ, ЄВРОПА", реж. Марина Степанська;
"Про Ігната-ї*аната: то не казка, а бувальщина...", реж. Устин Данчук.
Відкриття року
"Бачення метелика", реж. Максим Наконечний;
"Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
"Снайпер. Білий Ворон", реж. Марʼян Бушан;
"Як там Катя?", реж. Крістіна Тинькевич.
Найкращий режисер/режисерка
Валентин Васянович ("Відблиск");
Марина Ер Горбач ("Клондайк");
Максим Наконечний ("Бачення метелика");
Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір");
Ірина Цілик ("Я і Фелікс").
Найкращий актор
Юрій Іздрик — "Я і Фелікс", реж. Ірина Цілик;
Роман Луцький — "Відблиск", реж. Валентин Васянович;
Сергій Шадрін — "Клондайк", реж. Марина Ер Горбач;
Олександр Яцентюк — "Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук.
Найкраща акторка
Ріта Бурковська — "Бачення метелика", реж. Максим Наконечний;
Анастасія Карпенко — "Як там Катя?", реж. Крістіна Тинькевич;
Соломія Кирилова — "Памфір", реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук;
Оксана Черкашина — "Клондайк", реж. Марина Ер Горбач.
Найкращий сценарій фільму (ігрові повнометражні та ігрові короткометражні фільми)
Валентин Васянович — "Відблиск";
Марина Ер Горбач — "Клондайк";
Максим Наконечний, Ірина Цілик — "Бачення метелика";
Дмитро Сухолиткий-Собчук — "Памфір".
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