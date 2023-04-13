ISW: Кремлівська кампанія русифікації шкодить Росії
Кампанія русифікації, яку Кремль проводить як внутрішньо, так і намагається проводити на тимчасово окупованих територіях України, приносить шкоду самій Російській Федерації
Про це звітує Інститут вивчення війни.
Кремлівська кампанія русифікації в Україні приносить шкоду самій Росії, посилюючи пронаціоналістичну ідеологію і критику національних меншин у Росії, вважають експерти.
"Ідеології, що лежать в основі цієї русифікації, формують риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризм зі стійким російським націоналізмом та сильною ксенофобією, спрямованою як на Україну та українську ідентичність, так і на внутрішні меншини у самій Росії", - йдеться у звіті.
Аналітики зазначають, що війна проти України дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки".
Також російські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "в якості мішеней" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар русифікації в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".
ISW вважає, що непоодинокі випадки ксенофобії та расизму у РФ ілюструють суть внутрішньої русифікації.
Експерти нагадали, як голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін раніше закликав військове керівництво цілеспрямовано набирати мігрантів з Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".
Також в Інституті звертають увагу на те, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості".
Російські військові блогери відреагували на розповсюджені кадри, на яких російський солдат страчує українського військовополоненого. Зокрема, телеграм-канал, пов'язаний з Вагнером, спробував виправдати відрізання голови, стверджуючи, що обидві сторони вдаються до жорстоких дій.
"Постійне використання російськими військами подібної насильницької тактики та її підтримка у російському інформаційному просторі підриває професіоналізм та дисципліну у лавах російських військових", – додали військові аналітики.
- Війська РФ провели обмежені наземні атаки поблизу Кремінної
- Також вони продовжили наземні атаки в Бахмуті, навколо нього, а також вздовж лінії Авдіївка - Донецьк
- Крім того, загарбники продовжують будувати оборонні споруди в окупованій Запорізькій області та Криму
- Російські чиновники продовжують просувати закон, спрямований на підвищення ефективності вручення повісток і боротьбу з ухильниками від призову до армії
- Центр національного спротиву оприлюднив звіт, в якому детально описуються масштаби незаконної депортації українських дітей з Донбасу в Російську Федерацію
Раніше окупанти змінили "Київську Русь" на "Русь" в підручниках історії для дітей із тимчасово окупованих територій. А міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявляв про створення шкільного підручника з історії, до якого буде включено інформацію про війну проти України. Своєю чергою також повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують викладати українську мову за "спеціальним підручником", мета якого - формувати у дітей "традиційні російські цінності".
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