Про це звітує Інститут вивчення війни.

Кремлівська кампанія русифікації в Україні приносить шкоду самій Росії, посилюючи пронаціоналістичну ідеологію і критику національних меншин у Росії, вважають експерти.

"Ідеології, що лежать в основі цієї русифікації, формують риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризм зі стійким російським націоналізмом та сильною ксенофобією, спрямованою як на Україну та українську ідентичність, так і на внутрішні меншини у самій Росії", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що війна проти України дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки".

Також російські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "в якості мішеней" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар русифікації в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".

ISW вважає, що непоодинокі випадки ксенофобії та расизму у РФ ілюструють суть внутрішньої русифікації.

Експерти нагадали, як голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін раніше закликав військове керівництво цілеспрямовано набирати мігрантів з Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Також в Інституті звертають увагу на те, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості".

Російські військові блогери відреагували на розповсюджені кадри, на яких російський солдат страчує українського військовополоненого. Зокрема, телеграм-канал, пов'язаний з Вагнером, спробував виправдати відрізання голови, стверджуючи, що обидві сторони вдаються до жорстоких дій.

"Постійне використання російськими військами подібної насильницької тактики та її підтримка у російському інформаційному просторі підриває професіоналізм та дисципліну у лавах російських військових", – додали військові аналітики.

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