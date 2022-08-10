ISW: Росія використовує лідерів етнічних меншин для формування добровольчих підрозділів
Кремль і міноборони Росії, ймовірно, використовують лідерів іммігрантських і етнічних організацій для формування добровольчих підрозділів, які можуть залучати для боїв в Україні
Про це повідомляє ISW у своєму звіті.
Так, голова "Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов оголосив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють в Пермському краї,мають сформувати в Пермському краї добровольчий батальйон "Амір Тимур" для підтримки російських військ на Україні.
За його словами, узбеки зобов'язані своїм існуванням в РФ російському народу, а значить, повинні брати участь у війні проти України.
Аналіти Інституту раніше також заявляли, що російські сили вербують іммігрантів з Центральної Азії в "собянінський" полк в обмін на російське громадянство і фінансову компенсацію.
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