Про це повідомляє ISW у своєму звіті.

Так, голова "Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов оголосив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють в Пермському краї,мають сформувати в Пермському краї добровольчий батальйон "Амір Тимур" для підтримки російських військ на Україні.

За його словами, узбеки зобов'язані своїм існуванням в РФ російському народу, а значить, повинні брати участь у війні проти України.

Аналіти Інституту раніше також заявляли, що російські сили вербують іммігрантів з Центральної Азії в "собянінський" полк в обмін на російське громадянство і фінансову компенсацію.

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