ISW розповів, за яку ціну російські командири продають мобілізованих у ПВК

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російське видання "Важливі історії" (iStories).

Зазначається, що видання поспілкувалося з матір’ю російського мобілізованого військовослужбовця, який, як повідомляється, був проданий ПВК "Редут" за 25 000 рублів ($272).

Мати стверджувала, що російський полковник "Кожанов" продав до окремої диверсійно-штурмової бригади "Ветерани" (ПВК "Редут") одного зі своїх мобілізованих бійців двох військових частин 1440-го мобілізованого полку - в/ч 29593 та в/ч 29303 .

"Родичі військовослужбовців 1440-го мобілізованого полку раніше скаржилися в травні 2023 року, що російське командування передало підрозділи полку в бригаду "Ветерани", - зазначає ISW