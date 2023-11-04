ISW розповів, за яку ціну російські командири продають мобілізованих у ПВК
Російські польові командири продають мобілізований персонал на службу російським приватним військовим компаніям (ПВК) за не менше, ніж 270 доларів
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на російське видання "Важливі історії" (iStories).
Зазначається, що видання поспілкувалося з матір’ю російського мобілізованого військовослужбовця, який, як повідомляється, був проданий ПВК "Редут" за 25 000 рублів ($272).
Мати стверджувала, що російський полковник "Кожанов" продав до окремої диверсійно-штурмової бригади "Ветерани" (ПВК "Редут") одного зі своїх мобілізованих бійців двох військових частин 1440-го мобілізованого полку - в/ч 29593 та в/ч 29303.
"Родичі військовослужбовців 1440-го мобілізованого полку раніше скаржилися в травні 2023 року, що російське командування передало підрозділи полку в бригаду "Ветерани", - зазначає ISW
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