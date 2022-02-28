IT-лідери світу пропонують російським окупантам по 5 млн рублів за здачу в полон – Резніков
Російським окупантам пропонується скласти зброю в обмін на певні гарантії.
Міністр оборони Олексій Резніков озвучив ініціативу світової IT-спільноти – кожен російський окупант, що здався в полон, отримає 5 млн рублів компенсації.
Відомо, що за 4 доби втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали понад 5,3 тис. осіб. Сотні солдатів та офіцерів опинилися в українському полоні.
"Багато з них – зовсім юні. Кремль перетворює їх на злочинців, робить вбивцями. Частину з них обманули, частину зазомбували пропагандою чи залякали. Загалом видно, що мотивація більшості загарбників є невисокою. Вона стає зовсім мізерною, коли вони стикаються з опором наших героїчних захисників і захисниць. І відчувають міць української зброї. Та коли бачать, що їх ніхто не зустрічає з квітами. Навпаки – називає фашистами і вимагає забратися геть", – пише Резніков.
Він наголошує, що для України людське життя – найвища цінність, і щоб зберегти їхнє життя, Міністерство оборони України підтримало ініціативу міжнародної ІТ-спільноти. Вони пропонують російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн рублів компенсації. Якщо вони складуть зброю і добровільно здадуться у полон. Кошти для забезпечення цієї акції збирають лідери світової ІТ-індустрії.
"Ми пропонуємо російським військовим почати нове життя. Кожен, хто відмовиться бути окупантом, - наблизить мир. Для тих, хто обере шлях окупанта - пощади не буде", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, українському військовому керівництву вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи.
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