Італія після угоди про збільшення поставок газу з Алжиру планує подібні домовленості з Конго та Анголою, - Reuters
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі відвідає Республіку Конго і Анголу в цьому місяці задля підписання угод про збільшення поставок газу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Джерела повідомили, що Драгі, який очолить делегацію, в яку, як очікується, увійдуть міністр екології Роберто Чинголані і генеральний директор "Eni" Клаудіо Декальці, відвідає країни 20 або 21 квітня.
Видання пише, що ціль - отримати близько 9 млрд кубів додатково протягом наступних року-двох.
Імпорт з РФ складає 29 млрд кубів.
Компанія "Eni" будує два заводи з виробництва зрідженого природного газу в Республіці Конго, які можуть виробляти 5 млрд кубометрів зрідженого газу при повній експлуатації.
У неї також є видобувні активи в Анголі. Джерело в уряді повідомило, що через кілька років Ангола зможе поставляти близько 4 млрд кубометрів зрідженого газу на рік.
Компанія "Eni" будує завод з виробництва зрідженого газу на в Мозамбіку, який, як очікується, почне виробництво в кінці цього року.
"Драгі планує відвідати Мозамбік найближчим часом", - сказало одне з джерел.
- Раніше Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру
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