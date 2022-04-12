Італія після угоди про збільшення поставок газу з Алжиру планує подібні домовленості з Конго та Анголою, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.



Джерела повідомили, що Драгі, який очолить делегацію, в яку, як очікується, увійдуть міністр екології Роберто Чинголані і генеральний директор "Eni" Клаудіо Декальці, відвідає країни 20 або 21 квітня.



Видання пише, що ціль - отримати близько 9 млрд кубів додатково протягом наступних року-двох.



Імпорт з РФ складає 29 млрд кубів.

Компанія "Eni" будує два заводи з виробництва зрідженого природного газу в Республіці Конго, які можуть виробляти 5 млрд кубометрів зрідженого газу при повній експлуатації.

У неї також є видобувні активи в Анголі. Джерело в уряді повідомило, що через кілька років Ангола зможе поставляти близько 4 млрд кубометрів зрідженого газу на рік.

Компанія "Eni" будує завод з виробництва зрідженого газу на в Мозамбіку, який, як очікується, почне виробництво в кінці цього року.

"Драгі планує відвідати Мозамбік найближчим часом", - сказало одне з джерел.

Раніше Італія в рамках пошуку альтернатив російському газу і диверсифікації поставок енергоресурсу домовилася про збільшення імпорту газу з Алжиру