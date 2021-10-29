Італійський клуб вирішив позбутись скандального російського футболіста
Італійська "Фіорентина" не розраховує на російського форварда Олександра Кокоріна
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, "Фіорентина" у зимове трансферне вікно планує віддати нападника Олександра Кокоріна в оренду. На його місце "фіалки" планують придбати нового форварда.
У літнє трансферне вікно піднімалось питання про те, щоб попрощатися з росіянином, проте тоді керівництво вирішило дати Кокоріну останній шанс.
Олександр Кокорін перейшов до "Фіорентини" з московського "Спартака". Сума трансферу склала 4,5 млн євро. Контракт російського форварда з італійським клубом розрахований до 2024 року.
У минулому сезоні Кокорін взяв участь у чотирьох матчах Серії А та не відзначився результативними діями. У цьому сезоні росіянин зіграв лише три матчі.
- У жовтні 2018 року Кокорін і Мамаєв у Москві напідпитку жорстоко побили перехожого, який зробив їм зауваження, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.
- 10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання.
- 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими.
- 12 жовтня було вирішено про запобіжний захід тримання під вартою.
- 8 травня 2019 року Кокоріна засудили до півтора року ув'язення, Мамаєва - до року і 5 місяців.
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