Італійський клуб вирішив позбутись скандального російського футболіста

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.



За інформацією джерела, "Фіорентина" у зимове трансферне вікно планує віддати нападника Олександра Кокоріна в оренду. На його місце "фіалки" планують придбати нового форварда.



У літнє трансферне вікно піднімалось питання про те, щоб попрощатися з росіянином, проте тоді керівництво вирішило дати Кокоріну останній шанс.



Олександр Кокорін перейшов до "Фіорентини" з московського "Спартака". Сума трансферу склала 4,5 млн євро. Контракт російського форварда з італійським клубом розрахований до 2024 року.



У минулому сезоні Кокорін взяв участь у чотирьох матчах Серії А та не відзначився результативними діями. У цьому сезоні росіянин зіграв лише три матчі.

У жовтні 2018 року Кокорін і Мамаєв у Москві напідпитку жорстоко побили перехожого, який зробив їм зауваження, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.

10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання.

11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими.

12 жовтня було вирішено про запобіжний захід тримання під вартою.

8 травня 2019 року Кокоріна засудили до півтора року ув'язення, Мамаєва - до року і 5 місяців.