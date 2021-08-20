Італійський топ-клуб "Наполі" позбувся голкіпера українського походження

Про це повідомляє офіційний сайт "Кротоне".



"Кротоне" та "Наполі" домовились про оренду 25-річного Контіні-Барановського на один сезон. Наступного літа голкіпер українського походження повернеться у Неаполь.



У попередніх сезонах гравець вже грав в оренді за СПАЛ, "Каррарезе", "Таранто", "Понтедері", "Сієну" та "Віртус Ентелле". За першу команду "Наполі" Микита Контіні-Барановський так і не дебютував, хоч є вихованцем клубу.



У минулому сезоні "Кротоне" вилетів зі Серії А в Серію Б.

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