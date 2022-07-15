Із 2014 року українські роботодавці стали використовувати російську мову втричі рідше, – дослідження

Такі дані публікує сайт Work.ua.

"Переламний момент настав у 2018 році, коли українська набрала динаміки, а вже у першому півріччі 2022 року досягла відмітки 58%, російська ж зменшилась до 38%", – розповідають у Work.ua.

Станом на 30 червня 2022 року зміни виглядають ще більш суттєвими. Тепер послуговуються українською вже 68% роботодавців, а російською – лише 26%. Найпотужніша динаміка змін відслідковується у Харкові – від 3% у 2015 році до 45% у червні 2022 року.

Наразі найбільше вакансій українською мовою (76%) розміщено у категорії "Адміністрація, керівництво середньої ланки". Тоді, як російською (30%) – у категорії "Продаж, закупівля".

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