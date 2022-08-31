Із в'язниць і СІЗО поблизу районів бойових дій евакуювали понад 4 тис. людей, - Мін'юст

Про це повідомляє у Facebook мін'юсту України.

Людей евакуювали з 11 установ виконання покарань і слідчих ізоляторів. Серед евакуйованих:

648 - взяті під варту;

3980 - засуджені до позбавлення волі.

У числі засуджених - 48 жінок, 7 неповнолітніх, 215 відбувають довічне ув'язнення.

Засуджених і заарештованих із установ поблизу районів бойових дій переміщують до закладів попереднього ув’язнення і виконання покарань, розташованих на безпечнішій території. Рішення про евакуацію ухвалюють відповідні військові командування та адміністрації. На міністерство юстиції покладається проведення евакуації.

"Мін'юстом вживаються усі можливі заходи та розглядаються варіанти щодо якнайшвидшої евакуації персоналу та засуджених з установ, наближених до районів, де ведуться бойові дії", - зазначає міністерство.

Станом на 26 серпня з початку місяця з небезпечних регіонів було евакуйовано близько 35 тис. мирних жителів, майже 10 тис. із яких - діти.

Військова адміністрація Слов'янська повідомила про зростання кількості охочих евакуюватися після обстрілів міста росіянами.