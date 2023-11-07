Ізраїль відмовляється від припинення вогню у Газі, доки не буде звільнено заручників

Про це повідомляє ABS News.

Відповідаючи на запитання журналіста чи будуть гуманітарні паузи у війні Ізраїлю з ХАМАС, Нетаньягу заявив, що загального припинення вогню в Газі без звільнення заручників не буде.

"Щодо тактичних невеликих пауз, година тут, година там... у нас вони були раніше, я припускаю, що вони будуть, щоб заїхали гуманітарні вантажі. Але я не думаю, що буде загальне припинення вогню", - заявив очільник ізраїльського уряду.

Він додав, що припинення вогню завадить зусиллям армії оборони Ізраїлю звільнити заручників, тому що єдине, що діє на злочинців ХАМАС – це військовий тиск.

Варто зазначити, що за даними Єрусалима ХАМАС утримує в заручниках 241 особу.