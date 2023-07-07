Про це повідомляє Vesty.co.il.

Відомо, що безпілотники моделі "Маоз" вважаються дронами-камікадзе, здатними нести невеликий заряд вибухівки й точково вражати задану мету.

Видання зазначає, що бійці спецпідрозділів "Дувдеван" та "Маглан" застосовували їх у Дженіні для удару по об'єктах терористів в районі місцевого табору біженців.

Протягом дводенної операції було запущено шість дронів "Маоз" для атаки штабу та наглядового пункту бойовиків, у яких було заховано десятки зарядів вибухівки.

Зокрема у ЦАХАЛІ відзначають ефективність дронів для безпечного підриву складів зброї та вибухівки та мають намір надалі використовувати їх також для точкових ліквідацій терористів.

Дрони "Маоз" здатні тихо пересуватися всередині будівель або вузькими вулицями, вибухати біля вказаних для них об'єктів, не наражаючи на ризик солдатів ЦАХАЛ.

Військова операція в таборі Дженіна

Армія Ізраїлю 3 липня розпочала воєнну операцію в палестинському таборі в Дженіні на Західному березі річки Йордан, завдавши численних авіаударів по інфраструктурі.

У силах оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зазначають, що ці удари були завдані по "інфраструктурі терористів у районі Дженіна".

ЦАХАЛ завдав щонайменше 10 авіаударів, сотні солдатів атакували центр "командування і управління" бойовиків, а також об'єкти з виробництва зброї та вибухових речовин.

"Ми не сидітимемо склавши руки, поки терористи продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, використовуючи табір Дженін як укриття", - заявили військові, додавши, що вони будуть боротися з окупаційними силами до останнього подиху та кулі.

Наступного дня стало відомо про 8 загиблих бійців і ще близько 80 поранених.

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас назвав операцію Ізраїлю "новим воєнним злочином".

Спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд зазначив, що перебуває в прямому контакті з усіма сторонами з метою термінової деескалації ситуації у Дженіні й забезпечення гуманітарного доступу.

Пізніше, 5 липня, ізраїльські військові оголосили про завершення однієї з найбільших військових операцій за останні роки в районі Дженін на окупованому Західному березі річки Йордан.