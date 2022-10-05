Відповідним відео співачка поділилась у Tik-Tok.

Виконавиця поглузувала з американського бізнесмена, запитавши, що трапилось з його мозком. Авторський текст вона наклала на хіт Леді Гаги, переспівавши її композицію Poker Face.

"Хто змусив тебе твітити, що Росія може подолати Україну? Попроси своїх гуманоїдів, щоб відправили Рогозіна на Марс", - заспівала Jerry Heil.

Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

Своєю чергою українці відгукнулися на заклик волонтерів Сергія Притули та Ігоря Лаченкова зібрати гроші "на підручник з історії України для Ілона Маска" – після того, як він опублікував серію провокаційних твітів. Зібрані кошти витратять для потреб ЗСУ. Лише за 30 хвилин українці задонатили мільйон гривень. Трохи більш ніж за годину на рахунку було вже понад 1,7 млн грн. 4 жовтня Притула сказав, що менш ніж за добу українці зібрали вже понад 2,3 млн грн.

На це відреагував і президент Литви Гітанас Науседа. Він сказав: "коли хтось намагається вкрасти колеса Тесли, це не робить його власником".

Згодом Маск під опитуванням президента Володимира Зеленського заявив, що все ще на стороні України.

Кремль також відреагував на такі твіти бізнесмена. Вважає їх "вельми позитивними".

Пізніше Ілон Маск запропонував компанії Twitter Inc відновити угоду про купівлю, хоча раніше відмовився від неї.

Зірка "Месників" Марк Руффало розкритикував Маска за скандальні заяви про Україну

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