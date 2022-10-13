Jerry Heil висунули на музичну премію Music Moves Europe Awards 2023

Про це повідомляється на сайті премії.

Music Moves Europe Awards – це премія, що відзначає нових представників поп- та сучасної музики та фінансується ЄС. Нагороди MME вручають музикантам, які представляють європейське звучання завтрашнього дня.

Серед цьогорічих номінантів - українська співачка та авторка пісень Jerry Heil. Окрім неї, на здобуття премії претендують ще 14 молодих європейських артистів: Amelie Siba (Чехія), CMAT (Ірландія), Eee Gee (Данія), Goldkimono (Нідерланди), Hause Plants (Португалія), July Jones (Словенія), Kids Return (Франція), Koikoi (Сербія), Monikaze (Литва), Oska (Austria), Queralt Lahoz (Spain), Sans Soucis (Italy), schmyt (Germany), The Haunted Youth (Belgium).

Голосування за визначення переможця проводиться відкрито на сайті Music Moves Europe Awards. Тут визначатимуть переможця у номінації Public Choice Award 2023. Лауреат отримає 5 тис. євро.

П’ять лауреатів Music Moves Europe Awards буде обрано переможцями міжнародним журі. Вони отримають по 10 тис. євро кожен. Один з пʼяти лауреатів отримає ще й Grand Jury Prize та ваучер на 5 тис. євро та "зелений тур" - організацію екологічних гастролей.

Переможці будуть оголошені на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards у четвер, 19 січня 2023 року, під час фестивалю ESNS у Гронінгені, Нідерланди.

У січні 2022 року лауреаткою Music Moves Europe Awards стала українська співачка Alina Pash.

Лауреаткою Music Moves Europe Awards 2021 стала Alyona Alyona. Окрім цього вона отримала найбільше голосів публіки у номінації Public Choice Award, отримавши дві перемоги премії.

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