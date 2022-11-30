JIF: як домогтися покарання воєнних злочинців? Станіслав Асєєв в онлайн-проєкті "Власні назви"
30 листопада о 19:00 відбудеться двадцять четвертий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане журналіст і письменник, колишній в'язень донецької тюрми "Ізоляція", Станіслав Асєєв
Тема програми: "JIF: як домогтися покарання воєнних злочинців?"
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Чи можливо конвертувати гроші у справедливість?
- "Putin’s war" чи "Russian War"? Чому росіяни відхрещуються від колективної відповідальності за воєнні злочини російської армії?
- "Молот Вагнера" як послання Заходу. Чому Росія наважується на такі меседжі і якою повинна бути реакція цивілізованого світу?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Станіслав Асєєв – журналіст і письменник, колишній в'язень донецької тюрми "Ізоляція", засновник Фонду пошуку воєнних злочинців "Ініціатива справедливості".
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе