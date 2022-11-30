Тема програми: "JIF: як домогтися покарання воєнних злочинців?"

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Чи можливо конвертувати гроші у справедливість?

"Putin’s war" чи "Russian War"? Чому росіяни відхрещуються від колективної відповідальності за воєнні злочини російської армії?

"Молот Вагнера" як послання Заходу. Чому Росія наважується на такі меседжі і якою повинна бути реакція цивілізованого світу?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Станіслав Асєєв – журналіст і письменник, колишній в'язень донецької тюрми "Ізоляція", засновник Фонду пошуку воєнних злочинців "Ініціатива справедливості".

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).

