Кабмін докапіталізує Експортно-кредитне агентство майже на 2 млрд за рахунок ОВДП

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram.



"Прийняли рішення про збільшення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн. Це дозволить розширити експансію українських товарів на закордонні ринки", - написав Шмигаль.



Як повідомив прем'єр під час засідання уряду, статутний капітал ЕКА буде поповнений за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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