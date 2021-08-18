Кабмін докапіталізує Експортно-кредитне агентство майже на 2 млрд за рахунок ОВДП
Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Telegram.
"Прийняли рішення про збільшення статутного капіталу Експортно-кредитного агентства на 1,8 млрд грн. Це дозволить розширити експансію українських товарів на закордонні ринки", - написав Шмигаль.
Як повідомив прем'єр під час засідання уряду, статутний капітал ЕКА буде поповнений за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
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