Кабмін передав Енергетичній компанії України "Центренерго" та державні шахти

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Уряд ухвалив рішення щодо початку створення вертикально-інтегрованої компанії на базі "Центренерго". Підприємство буде об'єднане з державними шахтами в єдину структуру", - написав Шмигаль.



Він зазначив, що таке рішення дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для "Центренерго", а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості для модернізації.



Водночас, Шмигаль зауважив, що уряд не відмовляється від планів приватизації "Центренерго" і вбачає, що створення компанії, де є видобуток і генерація, тільки підвищать інтерес під час відкритого аукціону.

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