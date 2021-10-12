Кабмін призначив очільницю Державної міграційної служби
Уряд призначив на посаду голови Державної міграційної служби Наталію Науменко
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Призначити Науменко Наталію Миколаївну головою Державної міграційної служби України з дати початку фактичного виконання нею посадових обов'язків на зазначеній посаді терміном на п'ять років", – зазначається в розпорядженні.
ДМС координується Кабінетом Міністрів через Міністра внутрішніх справ
29 вересня цього року Кабінет Міністрів на засіданні звільнив главу Державної міграційної служби Максима Соколюка та призначив виконувачем обов'язків його першого заступника Наталію Науменко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.27Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе