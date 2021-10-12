Кабмін призначив очільницю Державної міграційної служби

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Призначити Науменко Наталію Миколаївну головою Державної міграційної служби України з дати початку фактичного виконання нею посадових обов'язків на зазначеній посаді терміном на п'ять років", – зазначається в розпорядженні.



ДМС координується Кабінетом Міністрів через Міністра внутрішніх справ



29 вересня цього року Кабінет Міністрів на засіданні звільнив главу Державної міграційної служби Максима Соколюка та призначив виконувачем обов'язків його першого заступника Наталію Науменко.