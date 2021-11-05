Кабмін призначив тимчасового голову Державної екологічної інспекції
Кабінет міністрів призначив Дмитра Зарубу тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної екологічної інспекції
Про це йдеться у постанові Кабміну №1404-р від 4 листопада, опублікованій на Урядовому порталі.
"Покласти тимчасово до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовча", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, до цього головою Держекоінспекції був Андрій Мальований.
- Уряд звільнив Мальованого з посади голови Держекоінспекції 3 листопада.
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