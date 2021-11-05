Кабмін призначив тимчасового голову Державної екологічної інспекції

Про це йдеться у постанові Кабміну №1404-р від 4 листопада, опублікованій на Урядовому порталі.



"Покласти тимчасово до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовча", - йдеться у повідомленні.



Зазначимо, до цього головою Держекоінспекції був Андрій Мальований.

Уряд звільнив Мальованого з посади голови Держекоінспекції 3 листопада.