Кабмін продовжив пільгове мито щодо імпорту російських товарів

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 2 грудня, передає Еспресо.TV.

Урядовці подовжили дію постанови №1146 "Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації" від 30 грудня 2015 року.

Як ідеться в пояснювальній записці, це пов'язано із торговельними обмеженнями, які Росія застосовує до України. У 2015 РФ припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України. Відтоді до товарів українського похождення застосовується ввізне мито. Крім того, у Росії діють інші економічні обмеження стосовно України.

"Зазначені дії з боку РФ наносять шкоду інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки дискримінаційних дій стосовно України у сфері торгівлі", - йдеться в документі.

Постанова про подовження дії пільгового мита щодо товарів з РФ втрачає чинність 1 січня 2023 року або після припинення з порушення Договору з боку РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb