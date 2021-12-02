Кабмін продовжив пільгове мито щодо імпорту російських товарів
Кабінет міністрів України продовжив на рік дію пільгового мита щодо товарів з Російської Федерації до 31 грудня 2022 року
Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 2 грудня, передає Еспресо.TV.
Урядовці подовжили дію постанови №1146 "Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації" від 30 грудня 2015 року.
Як ідеться в пояснювальній записці, це пов'язано із торговельними обмеженнями, які Росія застосовує до України. У 2015 РФ припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України. Відтоді до товарів українського похождення застосовується ввізне мито. Крім того, у Росії діють інші економічні обмеження стосовно України."Зазначені дії з боку РФ наносять шкоду інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки дискримінаційних дій стосовно України у сфері торгівлі", - йдеться в документі.
Постанова про подовження дії пільгового мита щодо товарів з РФ втрачає чинність 1 січня 2023 року або після припинення з порушення Договору з боку РФ.
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