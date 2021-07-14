Кабмін пропонує спростити працевлаштування іноземців
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який спрощує працевлаштування іноземців
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Згідно з повідомленням, реалізація законопроєкту сприятиме легальному працевлаштуванню іноземців та дозволить забезпечити рівні умови оплати праці.
Документ, зокрема, пропонує зменшити фінансове навантаження на роботодавців, скасувати зобов'язання щодо забезпечення рівня зарплати іноземцям у розмірі п'яти або десяти мінімальних заробітних плат залежно від категорії.
При цьому документом передбачається підвищення вартості дозволу для захисту національного ринку праці та спрямування цих коштів на виплати допомоги для безробітних громадян.
Законопроєкт також надає можливість іноземним студентам в Україні працювати та передбачає для роботодавця безоплатне отримання дозволу для такої категорії працівників. Також визначається перелік документів, які подаються для отримання або продовження дії дозволів, передбачається зручний спосіб отримання дозволу, зокрема через центри надання адміністративних послуг.
Також передбачається, що дублікати таких дозволів видаватимуться безоплатно в разі їх втрати.
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