Кабмін схвалив випуск держоблігацій на 20 млрд грн для фінансування доступної іпотеки
Кабінет міністрів прийняв постанову про випуску облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд грн для фінансування доступної іпотеки
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Для того, аби більше громадян могло скористатися програмою президента ("Доступна іпотека" - ред.), уряд збільшить ресурс Укрфінжитла вже у 2021 році. Проєктом пропонується випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 млрд грн. Ці кошти дадуть можливість забезпечити тисячі українських родин доступним житлом", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що забезпечення українців житлом для держави є пріоритетним питанням соціальної важливості.
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