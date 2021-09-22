Кабмін схвалив випуск держоблігацій на 20 млрд грн для фінансування доступної іпотеки

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Для того, аби більше громадян могло скористатися програмою президента ("Доступна іпотека" - ред.), уряд збільшить ресурс Укрфінжитла вже у 2021 році. Проєктом пропонується випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 млрд грн. Ці кошти дадуть можливість забезпечити тисячі українських родин доступним житлом", - сказав Шмигаль.



Він зазначив, що забезпечення українців житлом для держави є пріоритетним питанням соціальної важливості.

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