Кабмін схвалив законопроєкт для уніфікації ставок ввізного мита
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на окремі товари"
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, законопроєкт пропонує уніфікувати ставки ввізного мита з урахуванням зв'язаних ставок Світової організації торгівлі (СОТ) на 92 товари, що класифікуються незалежно від хімічного складу, ступеня обробки, технічних характеристик тощо, та на які неможливо точно ідентифікувати на момент їх митного оформлення без додаткових лабораторних досліджень.
Передбачається, що ставки ввізного мита на окремі товари незначною мірою збільшаться, а на інші - зменшаться. Також пропонується підвищити рівень повних ставок ввізного мита до рівня нових уніфікованих пільгових ставок ввізного мита.
У пресслужбі пояснили, що наявна значна диференціація ставок ввізного на однорідні товари спонукає окремі бізнеси до маніпулювання описом та найменуванням товарів, а також до декларування цих товарів за кодами, на які встановлено нижчі ставки ввізного мита, так звані товари "покриття". Це призводить о необхідності підтвердження заявленого коду, проведення додаткових лабораторних досліджень та збільшує час митного оформлення.
Так, зміни до Митного кодексу дозволять спростити процедури класифікації та прискорити митне оформлення однорідних товарів.
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