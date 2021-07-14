Кабмін спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості із зарплат шахтарям

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.



"400 млн грн будуть спрямовані на погашення заборгованості по виплаті зарплати українським шахтарям", - написав Шмигаль.



За його словами, від початку року уряд виділив на погашення такої заборгованості понад 2 млрд грн, оскільки це є питанням соціальної відповідальності держави, енергетичної безпеки та сталого функціонування вугільної галузі.

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