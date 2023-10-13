Кабмін відмовляється реєструвати петицію з вимогою усунути з посади голову ДАСУ Басалаєву, - волонтер

Про це заявив волонтер Тім Златкін на своїй сторінці у Facebook.

За словами Тіма Златкіна, його петицію з вимогою усунути з посади голову ДАСУ Аллу Басалаєву досі блокують та відмовляються реєструвати.

Фото: Тім Златкін

"Як бачите, все ще висить "на модерації". Поки голова Держаудитслужби продовжує свою диверсійну діяльність по знищенню обороноздатності України", - пояснив волонтер.

Його обурює те, Басалаєва недобросовісно виконує обов'язки голови Держаудитслужби, ігноруючи постанови Верховної Ради та Кабміну.

"Ця ***** досі не знаходиться в СІЗО та спокійно собі руйнує оборонно-промисловий комплекс країни, сидячи на посаді та повністю ігноруючи навіть постанови Верховної Ради і Кабміну. Дермократія, шо ж", - зазначив він.