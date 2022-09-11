Кадиров пообіцяв "вийти на керівництво РФ", якщо міноборони не зробить висновків з помилок в Україні
Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що буде вимушений звертатися до Кремля, якщо міноборони РФ не зробить висновків з помилок, яких припустилося у війні з Україною
Про це Кадиров сказав у зверненні в telegram.
Таким чином він відреагував на повідомлення міноборони Росії про нібито організоване відведення військ з Балаклії та Ізюма в Харківській області.
"Я не стратег, як у міністерстві оборони. Але були допущені помилки. Я гадаю, що вони зроблять висновки. Коли ти кажеш правду в обличчя, це може не подобатися. Якщо сьогодні-завтра не буде внесено змін до проведення "спеціальної військової операції", я буду вимушений вийти на керівництво країни, міноборони, щоб роз'яснити їм ситуацію "на землі". Вона дуже цікава, офігенна, я сказав би", - заявив Кадиров.
- 10 вересня міноборони РФ назвало втечу з Ізюма та Балаклії "згортанням" і "перекидуванням".
- 11 вересня в Інституті вивчення війни заявили, що твердження міністерства оборони РФ про організоване відведення російських військових з Харківщини на Донеччину не відповідають дійсності.
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