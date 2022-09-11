Про це Кадиров сказав у зверненні в telegram.

Таким чином він відреагував на повідомлення міноборони Росії про нібито організоване відведення військ з Балаклії та Ізюма в Харківській області.

"Я не стратег, як у міністерстві оборони. Але були допущені помилки. Я гадаю, що вони зроблять висновки. Коли ти кажеш правду в обличчя, це може не подобатися. Якщо сьогодні-завтра не буде внесено змін до проведення "спеціальної військової операції", я буду вимушений вийти на керівництво країни, міноборони, щоб роз'яснити їм ситуацію "на землі". Вона дуже цікава, офігенна, я сказав би", - заявив Кадиров.

10 вересня міноборони РФ назвало втечу з Ізюма та Балаклії "згортанням" і "перекидуванням".

11 вересня в Інституті вивчення війни заявили, що твердження міністерства оборони РФ про організоване відведення російських військових з Харківщини на Донеччину не відповідають дійсності.

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