Кадри зустрічі Путіна з Шойгу демонструють дуже хворого лідера, - Рашкін

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Політичний діяч підкреслив, що було цікаво подивитися відео зустрічі Путіна та Шойгу і зауважити деякі моменти.



"Якщо ви звернули увагу, то звук був дуже поганий, відповідно, у Путіна не було мікрофона, ні на ньому, ні десь поблизу. З іншого боку, нам показують все тіло Путіна, можливо, щоб побачили, що у нього немає паралічу і він може контролювати всі свої кінцівки", - відзначив діяч.



На думку Юрія Рашкіна це дивні кадри і так лідера не показують.



"Цей дивний кадр, який продемонстрував дуже хворого лідера і саме це мене турбує. Путін виглядає зараз смертельно хворим або ж він блефує і все добре, або ж він готовий покинути цей світ, тоді мене тривожить, на що він готовий у такій ситуації", - підсумував Рашкін.

Нагадаємо, 21 квітня Путін на зустрічі з Шойгу наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла"