Кадри зустрічі Путіна з Шойгу демонструють дуже хворого лідера, - Рашкін
Юрій Рашкін, політичний і громадський діяч з США вважає, що кадри зустрічі Путіна та Шойгу показують дуже хворого лідера. З одного боку, відео було з поганим звуком, відповідно, Путін був без мікрофона, з іншого, нам показують все тіло, можливо, щоб показати, що він контролює свої кінцівки й в нього немає паралічу
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Політичний діяч підкреслив, що було цікаво подивитися відео зустрічі Путіна та Шойгу і зауважити деякі моменти.
"Якщо ви звернули увагу, то звук був дуже поганий, відповідно, у Путіна не було мікрофона, ні на ньому, ні десь поблизу. З іншого боку, нам показують все тіло Путіна, можливо, щоб побачили, що у нього немає паралічу і він може контролювати всі свої кінцівки", - відзначив діяч.
На думку Юрія Рашкіна це дивні кадри і так лідера не показують.
"Цей дивний кадр, який продемонстрував дуже хворого лідера і саме це мене турбує. Путін виглядає зараз смертельно хворим або ж він блефує і все добре, або ж він готовий покинути цей світ, тоді мене тривожить, на що він готовий у такій ситуації", - підсумував Рашкін.
- Нагадаємо, 21 квітня Путін на зустрічі з Шойгу наказав не штурмувати промзону Азовсталі, але заблокувати її "так, щоб муха не пролетіла"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе