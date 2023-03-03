Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Кадрові військові РФ відсиджувалися в тилу, поки в танкових екіпажах перебували недосвідчені армійці, - Центр нацспротиву

Кадрові військові РФ відсиджувалися в тилу, поки в танкових екіпажах перебували недосвідчені армійці, - Центр нацспротиву

3 березня, 2023 п'ятниця
14:43
війна з Росією окупанти крим

Центр національного спротиву повідомляє, що кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, поки в танкових екіпажах перебували недосвідчені вояки

Центр нацспротиву отримав внутрішню документацію 4-ї гвардійської танкової дивізії РФ.

Повідомляється, що дивізія брала участь у бойових діях з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Підрозділи атакували Сумщину, Харківщину, Чернігівщину та втратили дві третини своєї техніки.

"Документи вказують на те, що перша танкова армія (до її складу входить дивізія) має дефіцит підготовленого бойового складу. Згідно з результатами перевірки, яку провів російський генштаб, в дивізії розквітає корупція. Адже кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, виконуючи не притаманну їм роботу, а навідники та стрільці виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення, фактично розвантажували продукти або обслуговували техніку", – розповідають у відомстві.

Водночас в танкових екіпажах перебували недосвідчені військові. Є і проблеми з технікою. Згідно з доповіддю командування дивізії – більшість батальйонів мають недоукомплектування й надали списки несправної техніки:


Крім цього в розпорядженні є списки командування особового складу дивізії:

Командир – полковник Євгеній Журавльов;
Начштабу – підполковник Андрій Князєв;
Заступник командира – полковник Григорій Лазуткін;
Начальник з фізичної підготовки – підполковник Олександр Рижак;
Заступник командира з воєнно-політичної роботи – майор Андрій Лук'яненко;
Заступник командира з озброєння (начальник техчастини) – підполковник Олександр Горунов;
Заступник командира з тилу – полковник Роман Мальцев;
Заступник Начштабу – підполковник Денис Тутаров.

Весь особовий склад дивізії за посиланням.

"Кожного окупанта ідентифіковано", - наголосили у відомстві.

Новини
Росія
військові
російська армія
Читайте також:
Олег Дерипаска
2 березня, 2023 четвер
Російський олігарх Дерипаска про економіку РФ: грошей немає, інвестицій не буде, треба скоротити держапарат і силовиків
2 березня, 2023 четвер
Путін зрозумів, що воєнної перемоги не отримає, - дипломат Огризко
2 березня, 2023 четвер
Міністри G20 не погодили позицію щодо війни в Україні: опубліковано підсумковий документ
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.42
    Купівля 38.42
    Продаж 39.31
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 березня
14:43
Ракетоносій "калібрів"
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
14:41
Ексклюзив
Зеленський показав світлини з Бахмута
Є наказ для деяких підрозділів вийти з Бахмута на більш закріплені рубежі, - командир підрозділу ЗСУ
14:30
Мін'юст США набирає десятки нових прокурорів, щоб завадити РФ ухилятися від санкцій
14:13
Чорногорія
У столиці Чорногорії біля будівлі суду чоловік підірвав гранату: загинула людина, ще п'ятеро поранені
14:05
Су-34
З аеродрому в російському Єйську після пожежі зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34
14:03
Пригожин записав відео, де "перебуває в оточеному РФ Бахмуті" - це дезінформація, - Центр стратегічних комунікацій
14:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Лукашенко в Пекіні шукав нового сильного хазяїна
13:37
на фото: Костін
"Юридичний Рамштайн": Костін розповів про конференцію United for Justice щодо притягнення РФ до відповідальності
13:23
евакуація
Мінреінтеграції ініціює постанову про примусову евакуацію дітей із районів бойових дій
13:21
Від 7 до 10 років: у Білорусі нобелівського лауреата Біляцького і трьох правозахисників засудили до ув'язнення за підтримку акцій протесту
13:12
вітер
Сильний вітер, практично без опадів: прогноз погоди на 4 березня від Наталки Діденко
13:00
У розвідці оцінили здатність РФ виготовити радіолокаційний літак А-50 на заміну пошкодженому в Мачулищах
12:57
Ексклюзив
напад росії на Україну, війна
Живучий пацієнт. Як західні аналітики списували Україну рік тому
12:56
Український літак доставив до Туреччини 101 тонну гуманітарної допомоги постраждалим від землетрусів
12:43
Санкції
США внесли 37 російських і китайських компаній до торгового чорного списку
12:38
Оновлено
поліція, злодій, наручники
Затримано ватажка шахраїв, які оформили кредити на зниклих безвісти бійців ЗСУ на понад 2 млн грн
12:30
на фото Білгород-Дністровський порт
Не вдалося продати з першої спроби: Білгород-Дністровський порт виставили на аукціон удруге, але знизили ціну
12:08
OPINION
Орест Сохар
Шольц мусить перестати "валяти Шольца"
12:05
Оновлено
Обстріл Херсона 3 березня
Росіяни надалі атакують Херсонщину: є загиблий, троє людей поранені
11:59
Ексклюзив
протест Японія
В Японії перебуває понад 2000 українських біженців, - дипломат Кенʼічіро
11:56
Leopard 2
Німеччина просить викупити у Швейцарії 96 списаних Leopard 2
11:55
Олександр Камишін
Камишін став позаштатним радником Зеленського
11:44
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба та Блінкен зідзвонилися після саміту G20: про що говорили
11:42
ЗСУ
Україна повернула з тимчасово окупованих територій тіла 17 загиблих військових
11:32
Морські дрони
На перший у світі флот морських дронів зібрали вже пів мільярда гривень
11:25
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: 5 людей загинули, ще 10 вважають зниклими безвісти
11:18
Путін Меркель
У бундестазі заявили, що рішення Меркель посприяли повномасштабному нападу РФ на Україну
11:09
Олексій Резніков
Резніков пояснив, чому вважає застосування Росією ядерної зброї малоймовірним
10:59
Як розфарбувати війну, відвернути катастрофу і обдурити час - 5 книг про те, де ми насправді і що робити далі
10:53
Олексій Данілов
"Лукашенко не такий простий": Данілов оцінив імовірність прямого втручання Білорусі у війну
10:49
OPINION
Микола Княжицький
Чому раптом "Русский добровольческий корпус" з‘явився на Брянщині?
10:37
відключення електроенергії
На Донеччині через російські обстріли пошкоджено електромережі
10:37
Потяг до перемоги
Українцям пропонують обрати в Дії нову назву для Південно-Західної залізниці
10:26
наручники
Пілота РФ, який бомбардував цивільні об'єкти Харківщини, засудили до 12 років в'язниці
10:25
За час повномасштабного вторгнення РФ поранення дістали понад 930 дітей
10:05
Ексклюзив
Наслідки воєнних злочинів російських окупантів у місті Бородянка
​​278 громадян на Київщині залишаються безвісти зниклими, - начальник Нацполіції області Нєбитов
10:00
OPINION
Сергій Фурса
Коболєв і Пивоварський. Помилка чи злочин?
09:58
"Буде головний "птах" і ще 2-3 види": Резніков переконаний, що Україна невдовзі отримає винищувачі
09:55
зерно пшениці
На Луганщині російські окупанти псують урожай "незареєстрованим" фермерам, - Гайдай
09:47
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 3 березня: скільки коштує євро та долар на чорному ринку
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV