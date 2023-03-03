Центр нацспротиву отримав внутрішню документацію 4-ї гвардійської танкової дивізії РФ.

Повідомляється, що дивізія брала участь у бойових діях з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Підрозділи атакували Сумщину, Харківщину, Чернігівщину та втратили дві третини своєї техніки.

"Документи вказують на те, що перша танкова армія (до її складу входить дивізія) має дефіцит підготовленого бойового складу. Згідно з результатами перевірки, яку провів російський генштаб, в дивізії розквітає корупція. Адже кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, виконуючи не притаманну їм роботу, а навідники та стрільці виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення, фактично розвантажували продукти або обслуговували техніку", – розповідають у відомстві.

Водночас в танкових екіпажах перебували недосвідчені військові. Є і проблеми з технікою. Згідно з доповіддю командування дивізії – більшість батальйонів мають недоукомплектування й надали списки несправної техніки:



Крім цього в розпорядженні є списки командування особового складу дивізії:

Командир – полковник Євгеній Журавльов;

Начштабу – підполковник Андрій Князєв;

Заступник командира – полковник Григорій Лазуткін;

Начальник з фізичної підготовки – підполковник Олександр Рижак;

Заступник командира з воєнно-політичної роботи – майор Андрій Лук'яненко;

Заступник командира з озброєння (начальник техчастини) – підполковник Олександр Горунов;

Заступник командира з тилу – полковник Роман Мальцев;

Заступник Начштабу – підполковник Денис Тутаров.

Весь особовий склад дивізії за посиланням.

"Кожного окупанта ідентифіковано", - наголосили у відомстві.