Кадрові військові РФ відсиджувалися в тилу, поки в танкових екіпажах перебували недосвідчені армійці, - Центр нацспротиву
Центр національного спротиву повідомляє, що кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, поки в танкових екіпажах перебували недосвідчені вояки
Центр нацспротиву отримав внутрішню документацію 4-ї гвардійської танкової дивізії РФ.
Повідомляється, що дивізія брала участь у бойових діях з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Підрозділи атакували Сумщину, Харківщину, Чернігівщину та втратили дві третини своєї техніки.
"Документи вказують на те, що перша танкова армія (до її складу входить дивізія) має дефіцит підготовленого бойового складу. Згідно з результатами перевірки, яку провів російський генштаб, в дивізії розквітає корупція. Адже кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, виконуючи не притаманну їм роботу, а навідники та стрільці виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення, фактично розвантажували продукти або обслуговували техніку", – розповідають у відомстві.
Водночас в танкових екіпажах перебували недосвідчені військові. Є і проблеми з технікою. Згідно з доповіддю командування дивізії – більшість батальйонів мають недоукомплектування й надали списки несправної техніки:
Крім цього в розпорядженні є списки командування особового складу дивізії:
Командир – полковник Євгеній Журавльов;
Начштабу – підполковник Андрій Князєв;
Заступник командира – полковник Григорій Лазуткін;
Начальник з фізичної підготовки – підполковник Олександр Рижак;
Заступник командира з воєнно-політичної роботи – майор Андрій Лук'яненко;
Заступник командира з озброєння (начальник техчастини) – підполковник Олександр Горунов;
Заступник командира з тилу – полковник Роман Мальцев;
Заступник Начштабу – підполковник Денис Тутаров.
Весь особовий склад дивізії за посиланням.
"Кожного окупанта ідентифіковано", - наголосили у відомстві.
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