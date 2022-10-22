Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Г*ндони *бані! С*ка, як мене дратує цей *баний уряд! Він такий тупий! Просто я в ах**", - прокоментував окупант розповіді власної матері про мобілізацію сина її знайомої.

Лайлива промова окупанта на перехопленому записі переривається засторогою його матері не коментувати ситуацію. На це її син відповідає, що його однаково посадять до в'язниці.

"Ну треба все робити офіційно, сину", - відповідає на це мати, на що її рідний окупант відповідає, що "тут нічого офіційного нема".

"Тут нічого не офіційно. Все. З лиця землі стерти цю хохлянд*ю, щоб до Польщі відлетіли, щоб більше рот не відкривали свій", - говорить він.

Разом з тим окупант нарікає, що "з таким керівництвом Польща може і в нас землі забрати", як "відібрали Ізюм".

16 жовтня мобілізований росіянин в перехопленій ГУР розмові розповів, що в той час, як українці активно користуються сучасною технікою, в окупантів немає озброєння, а з комунікацій - тільки колодязь.

Співвідношення втрат України та Росії складає 1 до 6.5, - Міноборони.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb