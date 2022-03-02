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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Какая н*й наша армия. Новости полный п*дёж, около 10 тыс. погибших наших": ЗСУ оприлюднили перемовини російських кораблів

"Какая н*й наша армия. Новости полный п*дёж, около 10 тыс. погибших наших": ЗСУ оприлюднили перемовини російських кораблів

2 березня, 2022 середа
12:07
війна з Росією

Генштаб Збройних сил України оприлюднив перехоплені перемовини російських цивільних кораблів, із яких випливає, що росіяни починають здогадуватися про втрати РФ у війні з Україною та сумніваються у кремлівській пропаганді

Запис оприлюднено на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Росіяни починають прозрівати. Перемовини цивільних суден. 18+ Присутня нецензурна лексика", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

На запису один зі співрозмовників каже іншому про непідготованість військових РФ до війни, називає російські телевізійні новини брехливими та розмірковує про воєнні втрати росіян.

"Розповідають про нашу армію. Яка н*й наша армія б*дь. Наша армія не готова їх туди посилати. Звідки, пацани хіба воювали, б*дь. Коротше, дупа. Не дивіться новини - все повний п*дьож. Повний п*дьож по телевізору. Близько 10 тисяч вже загиблих наших солдатів", - каже один зі співрозмовників.
 


Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, з 24 лютого по 2 березня росіяни втратили у війні з Україною 5840 військовослужбовців.
 

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Новини
російські кораблі
Генштаб ЗСУ
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