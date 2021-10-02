Каху Каладзе переобрали мером Тбілісі,- екзит-поли

Про це із посиланням на Перший канал Суспільного мовлення Грузії повідомляє Еспресо.TV.



Екзит-пол для каналу "Формула" провела американська компанія Edison Research. За її даними на 18:00 серед кандидатів в мери Тбілісі: Каха Каладзе - 43%, Ніка Мелія - ​​39%, Георгій Гахарія - 7%



Що стосується партійних рейтингів, то їх обіцяють показати пізніше.



Канал "Імеді" замовляв екзит-пол соціологічній службі GORBI. Станом на 18:00:



рейтинги партій: владна "Грузинська мрія" - 47,6%, опозиційній "Єдиний національний рух" Міхеіла Саакашвілі - 27,1%, "Георгій Гахарія - За Грузію" - 6,8%; "Лело" - 2,8%.



кандидати в мери Тбілісі: Каха Каладзе - 51,3%; Ніка Мелія - ​​34,6%; Георгій Гахарія - 5,6%; Анна Долідзе 3,1%, зазначається у новині.



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Близький як до опозиції, так і до Саакашвілі особисто телеканал "Мтаварі архі" замовив екзит-поли у французької фірми IPSOS. За даними екзит-пол на 17:00, результати партій в пропорційному списку в Тбілісі такі:



"Грузинська мрія" - 38,6%, "Національний рух" - 33%, "За Грузію" - 7,6%, "Гірчі - більше свободи" - 4,8%, "Лело" - 4%.



При цьому, за даними екзит-полу IPSOS, серед кандидатів у мери Тбілісі нібито лідирує Ніка Мелія - ​​40,8%. Каха Каладзе - 40,2%, Георгій Гахар - 8,79%.



Таким чином, більшість опитувань свідчать на користь нового терміну повноважень чинного тбіліського голови, в минулому зіркового спортсмена-футболіста Кахи Каладзе.



А перше місце в місцевих радах - за "Грузинською мрією". Про це з різними показниками, але все ж ствердно заявляють усі оператори опитувань.



Довідка



Канал "Мтаварі архі" утворено колишньою редакцією популярного телебачення "Руставі 2".



Гендиректорка "Мтаварі архі" Ніка Гварамія за сумісництвом є особистим адвокатом Саакашвілі.



Каладзе, своєю чергою, виступає з критикою Міхеіла Саакашвілі.





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