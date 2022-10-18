English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Kalush Orchestra виклали в Instagram уривок спільного із The Rasmus треку

Kalush Orchestra виклали в Instagram уривок спільного із The Rasmus треку

18 жовтня, 2022 вiвторок
14:08
Культура Kalush Orchestra

Переможці "Євробачення-2022" записали спільну пісню разом з фінським рок-гуртом The Rasmus

Про це Kalush Orchestra повідомили в своєму Instagram.

Як йдеться у дописі українських музикантів, реліз колаборації з гуртом The Rasmus відбудеться у пʼятницю, 21 жовтня, о 12:00.

Музиканти також виклали частину відео премʼєри.

Серед своїх фанів Kalush Orchestra розіграють розмову телефоном.

"Діліться цим відео, тегайте @therasmusofficial та @kalush.official і ми оберемо того, кому пощастить поспілкуватися з нами особисто по телефону", - написали музиканти.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
музика
Kalush Orchestra
Таблоїд
Читайте також:
Ракета
17 жовтня, 2022 понедiлок
На Хмельниччині пролунали вибухи
путін путлер
16 жовтня, 2022 неділя
В Кремлі розуміють, що війна програна. У Путіна залишився один аргумент - ядерна зброя, - офіцер ЗСУ Лапін
Путін Байден
Автор Антін Борковський
16 жовтня, 2022 неділя
Російській генерали розуміють, що програють і їх зроблять винними і у військових злочинах, і в мобілізації, - Фейгін
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.8
  • EUR
    Купівля 38.46
    Продаж 39.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
18 жовтня
14:10
Естонія
Парламент Естонії визнав російський режим терористичним і засудив анексію українських територій
14:02
Ексклюзив
Росія
Помста України - це коли росіяни відчують, що у них всіх на руках кров, - письменник Капранов
13:57
піротехник розмінування ДСНС мінер
Буде чути вибухи: у Вишгородському районі на Київщині тренуватимуться сапери
13:55
Оновлено
Наслідки авіакатастрофи у Єльську
Внаслідок катастрофи винищувача у Єйську загинули 13 осіб. Влада спростовує вибухи боєзаряду
13:49
Верховна Рада
Верховна Рада визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Росією
13:48
Чарльз III та біженці з України
Король Британії Чарльз III зустрівся з біженцями з України
13:48
Унаслідок ранкових обстрілів енергетичної інфраструктури загинула людина, ще шестеро зазнали поранень
13:42
На фото: Род Стюарт з родиною біженців з України
Британський поп-музикант Род Стюарт орендує будинок та оплачує рахунки родині українських біженців
13:42
Україна Євросоюз
В Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС
13:39
окупація
МВС РФ планує набрати 50 тис. співробітників для служби на окупованих територіях України
13:26
Володимир Зеленський
Від 10 жовтня в Україні через російські обстріли зруйновано 30% електростанцій
13:23
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
"Ніхто з нас не знущався": росіяни, які повернулись з українського полону, розчарували пропагандистів RT
13:13
Ексклюзив
Сі Цзіньпін на з'їзді компартії Китаю
США переходять до політики стримування Китаю, а це торгова війна, - китаєзнавець Коваль
13:03
Літак "Мрія"
Службові особи не вжили належних заходів: у СБУ розповіли подробиці розслідування знищення "Мрії"
13:01
Ексклюзив
російські окупанти
Росіяни готові знищувати своїх ціною збереження власного життя, - політолог Бобиренко
12:54
Ексклюзив
Володимир Ар'єв
Треба починати виробництво власної системи ППО, - нардеп Ар'єв
12:47
НАБУ, САП
НАБУ та САП повідомили підозру ексголові ДФС Насірову та агромагнату Бахматюку за зловживання на понад 700 млн грн.
12:38
OPINION
Віталій Портников
Медведєв погрожує Ізраїлю. У нього з Іраном спільні вороги
12:28
Оновлено
ЗСУ збили над Херсонщиною російський штурмовик Су-25. На Півдні 18 жовтня приземлили вже 12 повітряних цілей
12:13
Оновлено
обстріл Києва
Обстріл житлового будинку в Києві 17 жовтня: кількість загиблих зросла до п'ятьох
12:10
Ексклюзив
біженці з України на кордоні РФ з Естонією
У Латвії перебуває близько 40 тис. українських біженців, - міністр закордонних справ Рінкевичс
12:05
Оновлено
Ракета
Через обстріли в Житомирі та окремих районах Дніпра немає світла та води
12:01
Оновлено
ракета
У Києві тричі влучили в об'єкт енергозабезпечення, а в Броварах спрацювала ППО
11:58
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китай використовує слабкість Росії, щоб посилювати вплив на російську економіку, - китаєзнавець Коваль
11:53
переговори України з Росією
Данілов розповів, чи можливий діалог з РФ після заборони на переговори з Путіним
11:49
Нігерія повінь
У Нігерії через масштабну повінь загинуло щонайменше 603 людини
11:25
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов пояснив, які наслідки для світу матиме ядерний шантаж Путіна
11:09
Іноземний легіон
Іноземні добровольці в Україні планують створити Тюркський легіон
11:03
дитяча могила в Лимані
Три дівчинки та два хлопчики: в Лимані ексгумували тіла 5 вбитих дітей
11:01
Ексклюзив
Ольга Стефанишина
Девальвація гривні та ручне керування ринком від МОЗ: у 2023 році будуть дві основні проблеми з ліками, - нардепка Стефанишина
10:59
Стрілянина 15 жовтня між мобілізованими росіянами сталася через те, що РФ призиває на війну в Україні переважно нацменшини, - ISW
10:54
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Суходільний наступ з боку Білорусі неможливий, - Згурець
10:50
Андрій Шевченко
Шевченко на церемонії "Золотого м'яча" зірвав овації словами про Україну
10:35
Галущенко зустрівся з послом Японії
Японія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури
10:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 жовтня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:04
OPINION
Олег Єльцов
Дивує одне: чому влада не проводить енергоощадну пропаганду?
09:51
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ намагаються до холодів відбити якомога більше окупованих територій, - Згурець
09:48
Інфографіка
На Чернігівщині з річки витягли два російські танки з членами екіпажів
ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 11 ворожих танків, - Генштаб
09:45
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти викрали двох працівників ЗАЕС, – Енергоатом
09:29
росія іран
"Тегеран бреше": Білий дім заявив про численні докази застосування РФ іранських дронів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV