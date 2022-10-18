Kalush Orchestra виклали в Instagram уривок спільного із The Rasmus треку
Переможці "Євробачення-2022" записали спільну пісню разом з фінським рок-гуртом The Rasmus
Про це Kalush Orchestra повідомили в своєму Instagram.
Як йдеться у дописі українських музикантів, реліз колаборації з гуртом The Rasmus відбудеться у пʼятницю, 21 жовтня, о 12:00.
Музиканти також виклали частину відео премʼєри.
Серед своїх фанів Kalush Orchestra розіграють розмову телефоном.
"Діліться цим відео, тегайте @therasmusofficial та @kalush.official і ми оберемо того, кому пощастить поспілкуватися з нами особисто по телефону", - написали музиканти.
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