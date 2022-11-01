Про це повідомляє "Євробачення Україна" в Телеграм-каналі.

Музична подія відбудеться 13 листопада у Дюссельдорфі, Німеччина. Для MTV Europe Music Awards 2022 музиканти готують спеціальний виступ, режисурою та постановкою якого займається популярний український хореограф Костянтин Томільченко.

Реп-гурт Kalush Orchestra був заснований у 2019 році. Маючи на рахунку два альбоми, українські музиканти здобули популярність у всьому світі після перемоги на Євробаченні-2022 з піснею "Стефанія".

21 жовтня український гурт Kalush Orchestra представив новий трек "In The Shadows Of Ukraine", записаний разом з легендарним фінським рок-гуртом The Rasmus

Львівська дизайнерка одягу Роксоляна Шимчук та учасник бойових дій Володимир Штурм долучилися до створення кліпу для нової спільної пісні гурту "Калуш" та "The Rasmus"

На початку жовтня музиканти оголосили про тур до США та Канади, де під час концертів збиратимуть кошти на підтримку України

Раніше Гурт Kalush Orchestra оголосив масштабний збір коштів на реабілітацію захисників Азовсталі. Упродовж доби тоді вдалося зібрати 5 мільйонів гривень.

Також Kalush Orchestra оголошував масштабний конкурс найтоповіших вокалістів України.

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