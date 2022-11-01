Kalush Orchestra виступлять на щорічній премії MTV Europe Music Awards 2022
Український гурт, який переміг на Євробаченні-2022, стане спеціальним гостем премії MTV Europe Music Awards 2022 у Німеччині
Про це повідомляє "Євробачення Україна" в Телеграм-каналі.
Музична подія відбудеться 13 листопада у Дюссельдорфі, Німеччина. Для MTV Europe Music Awards 2022 музиканти готують спеціальний виступ, режисурою та постановкою якого займається популярний український хореограф Костянтин Томільченко.
Реп-гурт Kalush Orchestra був заснований у 2019 році. Маючи на рахунку два альбоми, українські музиканти здобули популярність у всьому світі після перемоги на Євробаченні-2022 з піснею "Стефанія".
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