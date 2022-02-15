"Кампанія з нагнітання напруженості в Європі": Пєсков відреагував на інформацію про можливе нове вторгнення РФ в Україну 16 лютого

Про це пише ТАСС.



"Справді, від цього лихоманить весь світ, це не що інше, як абсолютно безпрецедентна інформаційна кампанія з провокування та нагнітання напруженості в Європі", - заявив Дмитро Пєсков.



Він назвав такі заяви "показною істерикою, яка, звісно, ні на чому не ґрунтується".



"Якби замість цієї істерики й замість цих показушних інформаційних деструктивних кампаній декларувалося не голослівне, а справді субстантивне бажання обговорювати занепокоєння один одного, то атмосфера в Європі була б зовсім іншою", - додав прессекретар президента РФ.



Підсумовуючи, він заявив: "На жаль, це реальність, з якою ми стикаємося".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ризик повномасштабного російського вторгнення залишається реальним.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb