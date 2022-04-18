Канада планує розгорнути у Європі шпиталь для бійців ЗСУ
Канада планує розгорнути у Європі військовий шпиталь для надання допомоги українцям
Про це сказав міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, передає Укрінформ.
“Ми спілкуємося із Червоним Хрестом стосовно того, що потрібно. Ми були готові розгорнути великий польовий шпиталь. З'ясувалося, що потреби у всьому шпиталі немає, тому розгорнуть окремі елементи”, - розповів він.
Він зазначив, що наразі визначається точне місце для розгортання, а також додав, що в Східній Європі вже працює команда міністерства, яка шукає способи гуманітарної підтримки.
“Виконується величезна робота, але й потреби - величезні, з огляду на масові злочини, що чиняться в Україні”, - підсумував Саджан.
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