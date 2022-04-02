Канада планує запровадити нові санкції проти РФ через її війну проти України
Канада продовжить надсилати Україні летальну зброю та вводитиме нові санкції проти Росії
Про це заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, пише Укрінформ.
"Ми й надалі чинитимемо максимальний тиск на російський режим. Ми вже запровадили суворі санкції й продовжимо надсилати летальну зброю. Але ми розуміємо, що необхідно робити більше і саме тому на підході - нові санкції", - наголосила міністерка.
За її словами, Канада має одні з найміцніших відносин з Україною серед усіх країн світу.
"Ми солідарні з Україною на тлі вторгнення Росії", - зауважила Мелані Жолі.
- Нагадаємо, у березні Канада запровадила нові санкції проти Росії.
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