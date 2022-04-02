Канада планує запровадити нові санкції проти РФ через її війну проти України

Про це заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі, пише Укрінформ.



"Ми й надалі чинитимемо максимальний тиск на російський режим. Ми вже запровадили суворі санкції й продовжимо надсилати летальну зброю. Але ми розуміємо, що необхідно робити більше і саме тому на підході - нові санкції", - наголосила міністерка.



За її словами, Канада має одні з найміцніших відносин з Україною серед усіх країн світу.



"Ми солідарні з Україною на тлі вторгнення Росії", - зауважила Мелані Жолі.

Нагадаємо, у березні Канада запровадила нові санкції проти Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb