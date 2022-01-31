Канада відкликає частину співробітників посольства в Україні

Про це заявили в МЗС Канади.



"Канада ухвалила рішення тимчасово відкликати неосновних канадських співробітників та тих, хто залишився на утриманні, з посольства Канади в Україні", - ідеться в повідомленні.



У відомстві нагадали, що посилять канадське посольство в Києві працівниками з досвідом роботи в галузях реформи безпекового сектору, управління конфліктами, демократичних реформ, консульських служб і дипломатії.



"Разом вони підвищать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на підтримку України", - пояснили в МЗС країни.



У міністерстві наголосили, що продовжують стежити за ситуацією, а пріоритетом для відомства залишається безпека людей.

Нагадаємо, раніше Канада закликала сім'ї дипломатів виїхати з України через загрозу нового нападу РФ.

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